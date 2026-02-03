Sicurezza il governo cerca l' intesa in Parlamento dopo i fatti di Torino Meloni chiede unità alle opposizioni

Il governo cerca un'intesa in Parlamento sulla sicurezza dopo i fatti di Torino. Meloni chiede alle opposizioni di unirsi, mentre il clima politico si fa più teso. Dopo gli scontri e il ferimento di alcuni agenti durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale, la maggioranza e le opposizioni stanno discutendo se trasformare l’informativa del ministro Piantedosi in un vero e proprio dibattito. È una mossa che potrebbe cambiare il modo di affrontare il tema in Parlamento.

Il clima politico si scalda attorno al tema della sicurezza. Dopo gli scontri di Torino e il ferimento di alcuni agenti durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, la maggioranza e le opposizioni stanno valutando un passaggio parlamentare decisivo: trasformare l'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in vere e proprie comunicazioni. La differenza non è formale: le comunicazioni prevedono il voto di una risoluzione, un atto politico che impegnerebbe il Governo e certificherebbe l'eventuale unità d'intenti chiesta dalla premier Giorgia Meloni.

