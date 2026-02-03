Dl Sicurezza Meloni sfida le opposizioni | Votiamo insieme Dubbi su fermo preventivo e cauzione

La premier Meloni ha chiamato a raccolta le opposizioni, chiedendo di votare insieme le nuove norme sulla sicurezza. L’obiettivo è trovare un accordo prima del Consiglio dei ministri di mercoledì, evitando di riaccendere le tensioni con il Quirinale. La questione è tornata al centro del dibattito politico dopo la manifestazione di sabato scorso organizzata dal centro sociale Askatasuna. Meloni spinge per una soluzione condivisa, ma ci sono ancora dubbi sui punti chiave come il fermo preventivo e la cauzione.

Trovare la quadra sulle nuove norme in tema di sicurezza da portare sul tavolo del Consiglio dei ministri in agenda mercoledì alle 17, cercando di non incorrere in nuove obiezioni del Colle, e mettere in difficoltà le opposizioni sul dossier tornato di stretta attualità politica in seguito alla manifestazione di sabato per il centro sociale Askatasuna. Dopo aver fatto tappa all’ospedale Le Molinette per incontrare gli agenti feriti negli scontri di Torino, la premier Giorgia Meloni presiede a palazzo Chigi una riunione di governo. Presenti i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani (in collegamento), i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Carlo Nordio (Giustizia) e Guido Crosetto (Difesa), i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, per fare il punto sui provvedimenti da adottare a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza, Meloni sfida le opposizioni: “Votiamo insieme”. Dubbi su fermo preventivo e cauzione Approfondimenti su Dl Sicurezza Dl Sicurezza, fermo preventivo e cauzione: le proposte del governo. Meloni alle opposizioni: “Collaboriamo” Il governo Meloni si prepara a mettere a punto le nuove norme sul decreto Sicurezza, tra fermo preventivo e cauzione. Decreto sicurezza: scudo penale per gli agenti, stretta sui coltelli e fermo preventivo. Meloni all'opposizione: votiamo insieme Mercoledì il governo approva un nuovo decreto sicurezza che introduce uno scudo penale per gli agenti e nuove norme contro i coltelli. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Dl Sicurezza Argomenti discussi: Sicurezza, Meloni sfida Schlein. Paletti del Colle sul decreto legge; Dl Sicurezza, Meloni sfida le opposizioni: Votiamo insieme. Dubbi su fermo preventivo e cauzione; ##Lente Colle su pacchetto sicurezza, Meloni lo vuole in Cdm. E 'sfida' opposizioni; Meloni chiama Schlein: insieme per la Sicurezza. Sì al daspo per i violenti. Sicurezza, Meloni sfida Schlein. Paletti del Colle sul decreto leggeIl vertice di Palazzo Chigi e i nodi aperti con il Quirinale (che attende il testo scritto). La premier alle opposizioni: se condannate anche voi, collaboriamo e votiamo insieme ... msn.com Meloni spacca il Campo largo sulla sicurezza: propone il patto. Conte apre, Schlein noMeloni accelera sul Dl che vuole portare nel Cdm di meroledì e chiede alle opposizione di firmare una risoluzione sui fatti di Torino. Nel decreto tutela penale estesa e fermo preventivo. Il Pd va nel ... ilfoglio.it Sicurezza, Meloni: "Votiamo insieme". No e distinguo: sinistra smascherata - facebook.com facebook Sicurezza, Meloni chiede unità ma l’opposizione teme la trappola x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.