Comune di Terracina | Luca Caringi nuovo assessore Lascia la presidenza del Consiglio
Dopo mesi di attesa, la nuova giunta del Comune di Terracina prende forma. Luca Caringi lascia la presidenza del Consiglio e accetta il ruolo di assessore. Con questa mossa, il sindaco Francesco Giannetti completa la sua squadra di governo.
