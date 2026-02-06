Comune di Terracina | Luca Caringi nuovo assessore Lascia la presidenza del Consiglio

Dopo mesi di attesa, la nuova giunta del Comune di Terracina prende forma. Luca Caringi lascia la presidenza del Consiglio e accetta il ruolo di assessore. Con questa mossa, il sindaco Francesco Giannetti completa la sua squadra di governo.

