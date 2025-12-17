Confindustria Maria Cristina Squarcialupi alla presidenza della Federazione Orafi

Durante l'assemblea di Confindustria Federorafi a Vicenza, Maria Cristina Squarcialupi è stata eletta presidente della Federazione Orafi di Arezzo per il mandato 2025-2029. La nomina segna un nuovo importante passo nel settore orafa, con l'obiettivo di rafforzare l'industria e promuovere innovazione e sviluppo nel quadriennio.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – L' Assemblea di Confindustria Federorafi, riunitasi ieri a Vicenza, ha eletto Maria Cristina Squarcialupi alla presidenza della Federazione per il quadriennio 2025-2029. Imprenditrice aretina, Squarcialupi è presidente di Unoaerre Industries spa e consigliere delegato di Chimet. Succede a Claudia Piaserico, giunta al termine del suo mandato alla guida dell'associazione che appresenta le imprese industriali del comparto orafo, argentiero, gioielliero e del corallo e cammeo italiano, un settore, si spiega, «che impiega oltre 33.000 addetti e genera un fatturato di 12,7 miliardi di euro (dato 2024), con una quota export pari all'85%».

