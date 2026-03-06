McKennie jolly tuttofare | ecco perché imprescindibile per la Juve

Nell'ultima puntata di OnlyFanta - Tutti Teorici, si è parlato delle diverse capacità di Weston McKennie, giocatore della Juventus, che si è dimostrato molto versatile. È stato analizzato il suo impiego come terzino, centrocampista e anche come punta, evidenziando la sua adattabilità in campo. La discussione si è concentrata sulle sue potenzialità e sulla sua importanza per la squadra bianconera.

Nell'ultima puntata di OnlyFanta - Tutti Teorici ( guarda qui l'episodio completo ) ci siamo soffermati sulle potenzialità e l'alto grado di adattabilità di Weston McKennie in questa Juve: da terzino a punta, oltre a tutti i ruoli del centtrocampo bianconero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - McKennie jolly tuttofare: ecco perché imprescindibile per la Juve FC 26 De Ketelaere Jolly Invernale 88: il “tuttofare” della Serie A è la SBC da non perdereEA Sports ha rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa (SBC) dedicata a Charles De Ketelaere in versione Jolly Invernale. Leggi anche: FC 26 SBC: Manuel Locatelli Jolly Invernali (87 OVR) – Il Tuttofare Totale Contenuti utili per approfondire McKennie jolly. Juventus, rinnovo Weston McKennie fino al 2030: il jolly che vale come un nuovo acquistoJuventus, rinnovo Weston McKennie fino al 2030: il jolly che vale come un nuovo acquisto La conferma è arrivata dopo mesi di indiscrezioni: il rinnovo di Weston McKennie rappresenta ... tuttojuve.com McKennie-Juve, ufficiale il rinnovo: Diverso dagli altri, il comunicato e i dettagliIl jolly della Juve continuerà a stare nel mazzo: McKennie ha firmato il nuovo contratto con la Juventus. Con Spalletti l'americano ha alzato il livello ed è diventato l'uomo in più nella fase realizz ... msn.com