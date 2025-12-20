FC 26 SBC | Manuel Locatelli Jolly Invernali 87 OVR – Il Tuttofare Totale
È disponibile la sfida per sbloccare Manuel Locatelli Jolly Invernali. Questa versione speciale del centrocampista della Juventus rappresenta perfettamente lo spirito della promo: una duttilità tattica senza precedenti che gli permette di giocare ovunque, dal terzino al trequartista, fino al difensore centrale. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Manuel Locatelli Jolly Invernali 87 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Analisi Tecnica). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità Statistiche Chiave 87 OVR CDC, DC, CC, COC, ES, TD, TS 3 Skill 4 Piede Debole DIF 87, PAS 85, VEL 85, FIS 84 Ruolo Plus: Contenimento (CDC, CC), Incursore (CDC), Mezzala (COC). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Il Capitano Manuel Locatelli. © x.com
