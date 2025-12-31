EA Sports presenta la SBC FC 26 De Ketelaere Jolly Invernale 88, una sfida creazione rosa dedicata a Charles De Ketelaere nella sua versione invernale. Questa occasione permette di ottenere una carta versatile, ideale per integrare la propria rosa in modo equilibrato. La sfida è rivolta a chi desidera arricchire il proprio team con un giocatore capace di adattarsi a diverse situazioni di gioco, senza eccessivi rischi o spettacolarizzazioni.

EA Sports ha rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa (SBC) dedicata a Charles De Ketelaere in versione Jolly Invernale. Con una valutazione di 88 e una versatilità tattica senza precedenti, il fantasista belga si candida a essere il perno centrale di ogni squadra basata sulla Serie A. Analisi tecnica: un fisico da corazziere e piedi da rifinitore. Charles De Ketelaere è una carta unica nel panorama del gioco. Alto 192 cm, combina la fisicità di una punta con la tecnica di un numero 10. Questa versione Jolly Invernale vanta statistiche eccezionali: 89 di dribbling, 88 di tiro e 88 di passaggio, rendendolo letale sia come finalizzatore che come assist-man. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 De Ketelaere Jolly Invernale 88: il “tuttofare” della Serie A è la SBC da non perdere

