Maximo Velez Cuffia, playguardia argentino nato nel 1997, ha firmato con la NPC Ri-Basket. Il giocatore si unisce alla squadra per rafforzare il reparto guardie e portare giovani energie nel roster. Questo nuovo acquisto arriva in vista delle prossime partite e sarà a disposizione della squadra nel campionato di DR1. La società ha ufficializzato l’ingaggio attraverso i canali ufficiali.

Un nuovo innesto giovanile arricchisce il roster della NPC Ri-Basket. Maximo Velez Cuffia, playguardia argentino nato nel 1997, arriva in DR1 per proseguire la stagione, portando dinamismo, esecuzione offensiva e una visione fluida del gioco. L’ingresso del giocatore è finalizzato a contribuire a una crescita collettiva già competitiva, consolidando la rotazione esterna e offrendo soluzioni rapide in campo. Si tratta di un esterno capace di gestire la palla con lucidità e di offrire soluzioni rapide in transizione. In squadra, sarà impiegato principalmente come playguardia, con responsabilità sia nel palleggio sia nello sviluppo delle azioni offensive, e un contributo difensivo dettato dalla lettura delle situazioni di gioco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Maximo Velez Cuffia firma per l'NPC Rieti

