In Fable si potrà entrare in tutti gli edifici e sarà possibile sposare oltre 1.000 NPC

Fable, il reboot di Playground Games annunciato durante l'Xbox Developer Direct, riporta i giocatori in un mondo aperto ricco di possibilità. Sarà possibile entrare in tutti gli edifici e sposare oltre 1.000 NPC, offrendo un’esperienza di ruolo più immersiva e personalizzabile. Con un focus su libertà, interazione e scelte che influenzano il mondo di gioco, Fable si propone come un nuovo capitolo nel genere degli open world.

Fable è pronto a tornare sul mercato e lo fa con ambizioni enormi. Il reboot firmato Playground Games, mostrato durante l’ultimo Xbox Developer Direct, punta a ridefinire il concetto di gioco di ruolo open world, mettendo al centro libertà, interazione e conseguenze. Albion sarà un mondo vivo, dettagliato e profondamente reattivo alle azioni del giocatore, dove tra le novità più sorprendenti spiccano due promesse fortissime: l’ accesso a ogni edificio e la possibilità di sposare oltre 1.000 NPC. Il risultato è un’esperienza che mira a essere una delle più immersive della nuova generazione. Il mondo di gioco, Albion, è leggermente più piccolo rispetto a una mappa di Forza Horizon, ma molto più denso. 🔗 Leggi su Game-experience.it

