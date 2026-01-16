Sei un NPC! Cosa significa l’offesa che gira sui Social
Nell’ambito dei social media, l’acronimo NPC si riferisce a un termine derivato dal mondo dei videogiochi, dove indica i personaggi non giocabili. Nell’uso comune, viene usato per descrivere persone percepite come ripetitive o prive di autonomia nel loro pensiero e comportamento. Questa terminologia ha suscitato discussioni e fraintendimenti, spesso accompagnate da critiche o commenti ironici. È importante comprendere il contesto e il significato reale per evitare fraintendimenti.
“NPC” sta per Non-Player Character, termine che si riferisce ai personaggi nei videogame che fungono “da contorno“, che non sono giocabili, che seguono comportamenti prestabiliti dal computer e automatizzati. L’esempio più classico è il maggiordomo che molti in Tomb Raider chiudevano nel frigorifero. Tuttavia, nei Social ha assunto una accezione negativa. NPC viene infatti utilizzato per offendere le persone. In particolare, coloro che agiscono in modo ripetitivo, che non sono dotate di un proprio pensiero indipendente, che seguono copioni prestabiliti o mettono in atto reazioni superficiali. Limitandosi a rispondere semplicemente a stimoli esterni, in modo automatizzato, senza ragionarci troppo su. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
