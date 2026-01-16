Sei un NPC! Cosa significa l’offesa che gira sui Social

Nell’ambito dei social media, l’acronimo NPC si riferisce a un termine derivato dal mondo dei videogiochi, dove indica i personaggi non giocabili. Nell’uso comune, viene usato per descrivere persone percepite come ripetitive o prive di autonomia nel loro pensiero e comportamento. Questa terminologia ha suscitato discussioni e fraintendimenti, spesso accompagnate da critiche o commenti ironici. È importante comprendere il contesto e il significato reale per evitare fraintendimenti.

