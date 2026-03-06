Dramma Matthews | si scontra con un' ambulanza in allenamento polsi fratturati e addio Classiche

Durante un allenamento, un ciclista australiano di 35 anni, secondo alla Milano-Sanremo 2024 e appartenente alla squadra Jayco-AlUla, si è scontrato con un’ambulanza. L’incidente ha causato fratture ai polsi e ha determinato la sua assenza dalle prossime Classiche. L’incidente è avvenuto mentre il ciclista si allenava in vista delle competizioni.

Brutto incidente per Michael Matthews. Il 35enne ciclista australiano del team Jayco-AlUla si è fratturato entrambi i polsi ieri durante un allenamento mentre percorreva il Col di Tenda, al confine tra Piemonte, Liguria e Francia. Verso mezzogiorno, all'altezza di Olivetta San Michele, il ciclista — che risiede lì vicino, nel principato di Monaco — si è scontrato contro un'ambulanza francese per cause ancora poco chiare. Secondo alla Milano-Sanremo del 2024, Matthews è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura a entrambi i polsi che lo costringerà "a saltare le prossime gare", scrive il suo team in un comunicato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dramma Matthews: si scontra con un'ambulanza in allenamento, polsi fratturati e addio Classiche Auto in collisione con ambulanza si scontra contro vetrina di negozio**Un’auto, in corsa verso un’ambulanza in emergenza, finisce contro una vetrina di un bar in pieno corso Europa a Genova. Auto scontra ambulanza e finisce contro una vetrinaImpressionante incidente stradale nella serata di ieri, mercoledì 4 febbraio, in corso Europa a Genova.