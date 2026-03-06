Paralimpiadi | Mattarella e Meloni nell’Arena di Verona

Oggi all’Arena di Verona si tiene la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina, con la partecipazione del presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio. L’evento segna l’inizio ufficiale delle competizioni sportive dedicate a atleti con disabilità provenienti da diversi Paesi. La manifestazione si svolge in una grande cornice di pubblico e con l’obiettivo di celebrare l’inclusione e la capacità umana.

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina si svolge oggi, venerdì 6 marzo 2026, all'Arena di Verona. Il presidente della Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni presiedono allo spettacolo inaugurale intitolato Life in Motion. L'evento segna l'inizio ufficiale dei Giochi, trasformando un sito patrimonio Unesco nel palcoscenico principale per la celebrazione dell'uguaglianza sostanziale tra persone con e senza disabilità. La presenza massiccia delle massime cariche dello Stato e delle regioni ospitanti sottolinea l'importanza politica e sociale dell'occasione. Un... 🔗 Leggi su Ameve.eu

La FIAMMA OLIMPICA si spegne all'intero dell'arena di Verona | #MilanoCortina2026

