Le mani di anziani e giovani si incontrano in un laboratorio di uncinetto. Tra fili colorati e schemi, si creano lavori che uniscono le generazioni. Le conversazioni si intrecciano tra un punto e l’altro, mentre il ritmo tranquillo aiuta a riscoprire tradizioni antiche. È un momento di scambio semplice, che porta allegria e ricordi, dimostrando come un gesto antico possa ancora creare legami forti.

C’è un suono leggero che attraversa il tempo: è quello dell’ uncinetto che scorre tra le dita, capace di riaccendere ricordi, storie e sorrisi. È successo lunedì 26 gennaio alla struttura per anziani F.lli Bedeschi di Bagnacavallo, dove alcune volontarie del gruppo Filo Rosso hanno portato molto più di fili e gomitoli: hanno portato memoria, condivisione e calore umano. Il gruppo ‘Filo Rosso’ è composto da signore bagnacavallesi che si incontrano periodicamente per realizzare lavori all’uncinetto utilizzando filo e lana di riciclo. Le loro creazioni diventano addobbi e simboli in occasione di eventi sul territorio oppure vengono vendute nei mercatini locali, con l’obiettivo di sostenere associazioni di volontariato e iniziative solidali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I lavori all’uncinetto uniscono generazioni

