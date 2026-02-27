Viaggiavano a velocità sostenuta a Bernalda vicino Matera due uomini trasportavano droga pronta allo spaccio

Due uomini sono stati fermati sulla SS 407 Basentana, vicino a Bernalda, durante un controllo della Polizia di Matera. Un uomo di 40 anni è stato arrestato, mentre un altro di 33 anni è stato denunciato, entrambi per il trasporto di droga destinata allo spaccio. I due viaggiavano a velocità sostenuta e sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

Un arresto e una denuncia, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato di Matera che ha portato al fermo di un 40enne per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e al deferimento di un 33enne per lo stesso reato. L’intervento è avvenuto lungo la SS 407 Basentana, nei pressi di Bernalda, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti. I controlli tra Matera e Potenza Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato l’operazione si è svolta nell’ambito di specifici servizi volti a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di Pisticci hanno notato un’automobile che procedeva a velocità sostenuta in direzione Potenza sulla SS 407 Basentana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

