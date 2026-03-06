MasterChef Italia trionfa Teo | finale ricca di colpi di scena

Teo, un giovane studente di International Marketing di 24 anni, ha vinto la finale di MasterChef Italia trasmessa su Sky e NOW. Originario della Brianza, ha scoperto la passione per la cucina quattro anni fa, quando ha preparato per la prima volta un Filetto alla Wellington. La competizione si è conclusa con un finale ricco di colpi di scena.

Matteo C. detto Teo vince su Sky e NOW 24enne brianzolo, studente di International Marketing: ha scoperto la cucina quattro anni fa con un Filetto alla Wellington.Incoronato dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli Finalissima eccezionale, piena di imprevisti e colpi di scena: la sfida è (a sorpresa) a 2, sconfitta di un soffio Carlotta. Durante la preparazione dei menu l’arrivo inatteso di Chef Chiara Pavan, che fa preparare un amuse-bouche con dei fiori commestibili, e di Chef Giancarlo Perbellini, che assaggia i secondi. Dounia e Matteo Rinaldi eliminati nel penultimo episodio, al termine delle prove organizzate da Chef Norbert Niederkofler, 3 stelle Michelin e 1 stella Verde all’Atelier Moessmer di Brunico. 🔗 Leggi su Digital-news.it

