Puntata speciale quella che andrà in onda il 25 dicembre: MasterChef terrà compagnia ai telespettatori con ricette e colpi di scena. MasterChef è tornato e il pubblico che lo segue ormai da anni non vedeva l’ora che iniziasse la nuova stagione. I momenti indimenticabili già ce ne sono stati, Cannavacciuolo commosso e una gara che si preannuncia scoppiettante. MasterChef, Natale non perdere la puntata (Facebook MasterChefItalia) – cityrumors.it Ma il momento più atteso è la puntata di Natale, che andrà in onda il 25 dicembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Scopriamo cosa ci riserverà l’appuntamento che terrà compagnia a colpi di ricette e piatti unici. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Natale con MasterChef: una puntata speciale ricca di colpi di scena, è da non perdere

