Natale con MasterChef | una puntata speciale ricca di colpi di scena è da non perdere
Puntata speciale quella che andrà in onda il 25 dicembre: MasterChef terrà compagnia ai telespettatori con ricette e colpi di scena. MasterChef è tornato e il pubblico che lo segue ormai da anni non vedeva l’ora che iniziasse la nuova stagione. I momenti indimenticabili già ce ne sono stati, Cannavacciuolo commosso e una gara che si preannuncia scoppiettante. MasterChef, Natale non perdere la puntata (Facebook MasterChefItalia) – cityrumors.it Ma il momento più atteso è la puntata di Natale, che andrà in onda il 25 dicembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Scopriamo cosa ci riserverà l’appuntamento che terrà compagnia a colpi di ricette e piatti unici. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Leggi anche: “Ballando con le stelle”, puntata ricca di colpi di scena: chi è stato eliminato e i semifinalisti
Leggi anche: Una sorvegliata speciale al Binario 7. Drammi in famiglia e colpi di scena
MasterChef 2026 entra nel vivo: come e dove vederlo; Nella serata di Natale cominciano sfide e skill test di Masterchef; Masterchef e il suo regalo di Natale: il 25 dicembre in cucina; È Natale, siamo tutti più buoni. Ma non i giudici di MasterChef: ecco cosa succede stasera.
MasterChef Italia: lo speciale Natale 2025 tra skill test e nuove sfide - MasterChef Italia, giunto alla quattordicesima edizione, è uno dei programmi di cucina più longevi e seguiti in Italia. it.blastingnews.com
Masterchef e il suo regalo di Natale: il 25 dicembre in cucina - le prime due puntate vanno in onda il 25 dicembre su Sky e su Now tv. dissapore.com
MasterChef: nuovo Skill Test e sfide natalizie nella puntata speciale della stagione - la masterclass di Natale e la golden mystery boxMasterChef inaugura il suo programma natalizio con una Masterclass pensata per spingere sin da subito ... assodigitale.it
MasterChef Italia, la sfida di Natale su Sky e NOW tra Golden Mystery Box, tradizione e alta ristorazione x.com
Il giudice spacca le Feste in due: panico a MasterChef, il calendario del Galatasaray e la "vendetta" di Icardi. Tutti i retroscena di un Natale separato. di Francesco Lanucara - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.