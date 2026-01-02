Masterchef Matteo stupisce con lo Stracchino bergamasco
Durante il primo gennaio su Masterchef, Matteo Rinaldi ha dimostrato la sua abilità culinaria, iniziando con un piatto a base di Stracchino bergamasco nella prova di invenzione e poi vincendo l’esterna con la brigata blu. La sua performance ha evidenziato il suo talento e la capacità di valorizzare i prodotti tipici della regione. Un esempio di come la tradizione possa incontrare la creatività in cucina.
