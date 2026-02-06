masterchef il bergamasco matteo rinaldi non brilla ma si salva con il gelato e mortadella

Nella puntata più internazionale di questa stagione di Masterchef, Matteo Rinaldi ha faticato a brillare. Anche se non ha mostrato grandi doti durante le prove, si è salvato al Pressure test grazie a un piatto semplice ma efficace: gelato con mortadella e calamari. La sua presenza nel talent continua, anche se il percorso si fa più difficile.

IL TALENT. Nella puntata più internazionale della stagione con piatti e tradizioni da tutto il Pianeta e un’esterna in Norvegia, il bergamasco Matteo Rinaldi non si è distinto durante la puntata ma è riuscito a salvarsi al Pressure test e a proseguire il suo sogno nella cucina di MasterChef Italia grazie al suo gelato con mortadella abbinato ai calamari. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli per l’occasione hanno accolto in Masterclass la chef canadese, Jessica Rosval (una stella Michelin e una stella verde), allieva di Massimo Bottura. Matteo, che ha cucinato in coppia con Samira, giovane tirocinante di Roots di origini ghanesi, non è stato selezionato tra i migliori della prova, vinta da Carlotta con Mariam. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Durante il primo gennaio su Masterchef, Matteo Rinaldi ha dimostrato la sua abilità culinaria, iniziando con un piatto a base di Stracchino bergamasco nella prova di invenzione e poi vincendo l’esterna con la brigata blu.

Matteo Rinaldi di Bolgare prosegue il suo percorso nel programma televisivo Masterchef, unendo creatività e competenza in cucina.

