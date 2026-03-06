Chi è Teo vincitore di MasterChef 15 e cosa ha vinto

Il 5 marzo 2026, su Sky e Now, è andata in onda la finale di MasterChef Italia 15, che ha portato alla vittoria di Matteo Canzi, riconosciuto come il miglior aspirante cuoco amatoriale del programma. La puntata ha visto la partecipazione di vari concorrenti, con la conclusione che ha assegnato il titolo e il premio finale. Tra questi c’era anche Teo, uno dei concorrenti, che si è distinto nel corso della competizione.

Milano, 5 marzo 2026 - MasterChef Italia 15 è giunto alla conclusione e la finale andata in onda giovedì 5 marzo su Sky e in streaming e on demand su Now ha incoronato Matteo Canzi vincitore e quindi Migliore aspirante cuoco amatoriale. Chi è Matteo Canzi Matteo Canzi, Teo per i giudici e i concorrenti di MasterChef Italia 15, ha 23 anni ed è cresciuto a Molgora, in provincia di Lecco. I suoi genitori non credevano nel suo sogno di fare della cucina la propria professione - Teo ha intrapreso studi universitari di marketing -, ma oggi si sono ricreduti. L’obiettivo del giovane vincitore di MasterChef Italia 15 è diventare un private chef. Teo è fidanzato con Elena, con la quale canta spesso musica neomelodica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Teo vince MasterChef 15: chi è il 23enne brianzolo che ha battuto Carlotta in finaleTeo Canzi, 23 anni, studente brianzolo di marketing, è il quindicesimo MasterChef italiano.

Chi è Matteo Canzi, vincitore di Masterchef 15: il sogno 'alla Cannavacciuolo', il nuovo lavoro e il premio ricchissimoMatteo Canzi vince MasterChef 15: la finale mozzafiato del 5 marzo incorona il nuovo re della cucina italiana in Tv. Ecco chi è e come è andata. libero.it

Chi ha vinto MasterChef 15? Teo (Matteo Cenzi) è il vincitore. Chi è e cosa ha fattoLa finale di MasterChef Italia 15 si chiude con la proclamazione del vincitore davanti ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Dopo una stagione ricca di prove tecniche ... napolike.it

