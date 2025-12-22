Tumore del colon-retto | al via lo screening gratuito tutti i dettagli per aderire
BRINDISI - La Asl di Brindisi lancia una campagna di screening gratuita per la lotta contro il tumore del colon-retto, rivolta a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni. Il programma, interamente coperto dal Servizio sanitario regionale, si basa su un sistema di invito attivo: i cittadini ricevono al. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
