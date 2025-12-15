Tumore del colon-retto la prevenzione al centro del focus promosso da Asl Foggia

Lunedì 15 dicembre, presso la Fondazione Monti Uniti, si è svolto un evento promosso dall'Asl di Foggia dedicato alla prevenzione del tumore del colon-retto. L'iniziativa ha coinvolto professionisti e cittadini, sottolineando l'importanza di sensibilizzare sulla diagnosi precoce e le strategie di prevenzione per questa patologia.

Questo pomeriggio, lunedì 15 dicembre, si è tenuto un focus dedicato al tumore del colon-retto, promosso dalla Asl di Foggia e ospitato presso la Fondazione Monti Uniti. L'iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di approfondimento su una delle patologie oncologiche più diffuse, con.

