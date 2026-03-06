Marvel rilancia ‘Daredevil | Born Again’ e svela lo scontro finale con Fisk

Il 6 marzo 2026, Marvel ha pubblicato un nuovo trailer della seconda stagione di “Daredevil: Born Again”. La serie, incentrata sul vigilante cieco di Hell’s Kitchen, mostra un’anticipazione dello scontro finale con Fisk. Il video evidenzia momenti chiave della trama e introduce alcuni personaggi coinvolti nel conflitto. La pubblicazione ha suscitato interesse tra i fan della serie.

Roma, 6 marzo 2026 – Marvel torna a far parlare di sé con un nuovo, breve trailer della seconda stagione di “Daredevil: Born Again”, la serie dedicata al vigilante cieco di Hell’s Kitchen. Il filmato dura pochi secondi ma mostra alcune sequenze inedite che anticipano i toni della prossima stagione che debutterà il 24 marzo prossimo su Disney+. Al centro della storia torna ancora una volta il confronto tra Matt Murdock e il suo storico nemico Wilson Fisk, conosciuto come Kingpin. Scopriamo di più. La nuova stagione vedrà Fisk più potente che mai Nel teaser si intravedono inseguimenti ad alta velocità, combattimenti corpo a corpo e spettacolari acrobazie sui tetti di New York. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Marvel rilancia ‘Daredevil: Born Again’ e svela lo scontro finale con Fisk Daredevil: Born Again, il primo sguardo a Jessica Jones nella seconda stagione della serie MarvelLa seconda stagione di Daredevil: Born Again è in produzione da mesi, ma le prime foto interessante sono arrivate solo da poco. Leggi anche: Daredevil: Born Again 2 – Lo Spadaccino entra nell’MCU? Indizi e teorie sul nuovo alleato di Matt Murdock Marvel Television’s Daredevil: Born Again Season 2 | Teaser Trailer Contenuti utili per approfondire Born Again. Daredevil: Born Again, cast e data di uscita della nuova serie Disney+. Trailer videoDaredevil: Born Again verrà lanciato il 4 marzo 2025. La nuova serie Disney+ segna il ritorno di Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox, impegnato a combattere il crimine nei panni di Daredevil. quotidiano.net Daredevil: Born Again, perché la serie è un enorme rischio per i Marvel StudiosDaredevil: Born Again, fin da quanto è stata annunciata ufficialmente più di un anno fa, ha in realtà suscitato nel pubblico un mix agrodolce di emozioni: da un lato sicuramente interesse, tenendo ... movieplayer.it