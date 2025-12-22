Daredevil | Born Again il primo sguardo a Jessica Jones nella seconda stagione della serie Marvel

La seconda stagione di Daredevil: Born Again è in produzione da mesi, ma le prime foto interessante sono arrivate solo da poco. Video e foto dal set durante le riprese della seconda stagione hanno confermato che l’attrice Krysten Ritter passerà da Netflix al Marvel Cinematic Universe, riprendendo il ruolo di Jessica Jones: ma è solo dalla scorsa settimana che abbiamo le immagini ufficiali di Daredevil e Jessica Jones insieme. EW ha pubblicato una nuova serie di immagini in anteprima di Daredevil: Born Again Stagione 2, tra cui una di Jessica Jones e Daredevil che conversano su quello che sembra un tetto o un balcone, come sono soliti fare gli eroi di New York. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

