Sal Da Vinci a Sanremo 2026 | l'esperienza del 2009 e il ritorno dopo Rossetto e caffe

Sal Da Vinci, nome d'arte di Salvatore Michael Sorrentino, sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, con la canzone "Per sempre sì": l'esperienza del 2009 con "Non riesco a farti innamorare" e il ritorno dopo 17 anni con "Per sempre sì".

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: «Non sono nato con Rossetto e caffé. Faccio questo mestiere da 50 anni, guidato dalla passione e non dalle ville al mare»Sal Da Vinci torna all'Ariston per il Festival di Sanremo 2026, portando con sé oltre 50 anni di esperienza musicale.

Morto Vincenzo D'Agostino paroliere di Gigi D'Alessio e Sal Da Vinci, da "Non dirgli mai" a "Rossetto e caffè"Vincenzo D'Agostino, noto paroliere di Gigi D'Alessio e Sal Da Vinci, è morto a causa di una grave malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi.

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante

Sal Da Vinci. Canto la mia promessa sul palco di SanremoLa carica di Sal Da Vinci si abbatte sul Festival di Sanremo. Tra qualche ora il cantante salirà sul palco dell’Ariston per proporre il ... iltempo.it

Sal Da Vinci in gara a Sanremo: «Arrivai sul podio nel 2009, ma la casa discografica non mi aiutò. Mi ha salvato TikTok con Rossetto e caffè»«Una canzone ti cambierà la vita». Così si sentiva ripetere Sal Da Vinci da Mario Ragni, allora direttore artistico della Ricordi. Quella canzone non è stata «Non riesco a farti innamorare», terza al ... corriere.it

Quando, 17 anni fa, Sal Da Vinci iscrisse il suo nome nell’albo d’oro di Sanremo con il terzo posto di «Non riesco a farti innamorare» non credeva che ci avrebbe messo così tanto a tornare all’Ariston. di Federico Vacalebre intervista completa su ilmattino.it #ar - facebook.com facebook

Sal Da Vinci: "Nel 2009 sul palco a Sanremo, ma niente aiuti dalla casa discografica. Mi ha salvò TikTok con Rossetto e caffè" x.com