Marsilio sull' allontanamento dei bambini dalla loro madre | Decisione inopportuna

Il governatore esprime rammarico per la decisione di allontanare i bambini di Palmoli dalla loro casa famiglia e dalla madre. La comunicazione arriva dopo che i minori sono stati trasferiti, suscitando reazioni e commenti sulla scelta compiuta. La vicenda riguarda il trasferimento dei bambini e il loro allontanamento dalla famiglia di origine. La notizia è stata diffusa tramite una dichiarazione pubblica.

"Apprendo con profonda tristezza la notizia che i bambini di Palmoli sono stati allontanati dalla casa famiglia e dalla loro madre. È una decisione che, pur nel pieno rispetto delle valutazioni dell'autorità giudiziaria, non può lasciarci indifferenti". Sono le parole del presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, dopo i recenti sviluppi. "Proprio mentre tutti nutrivamo la speranza di una rapida e positiva conclusione di questa dolorosa vicenda - prosegue Marsilio - ci troviamo di fronte a un nuovo passaggio che genera sofferenza e smarrimento in quanti hanno seguito con partecipazione la storia di questa famiglia. Condivido...

