famiglia del bosco tribunale ordina allontanamento madre e separazione bambini

Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento della madre di tre bambini del bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. La decisione riguarda la separazione tra la donna e i figli, che sono stati affidati ad altre strutture. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento legale avviato nelle ultime settimane.

Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di allontanare la mamma Catherine dei bambini del bosco di Palmoli (Chieti) dalla casa famiglia di Vasto (Chieti) nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli e di separare i tre minori. Lo ha confermato l’ avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella casa famiglia dove oggi e domani è in programma la perizia psicologica sui bambini. “C’è un’ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato - spiega - che, in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre”. “Probabilmente questa consulenza non andava bene come stava andando, così l’abbiamo interrotta”, ha chiosato l’ avvocato visibilmente irritato dalla decisione dei giudici. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Il Comune di Palmoli non ha ricevuto richieste per la scolarizzazione dei bambini della famiglia del bosco dopo l’allontanamento disposto dal Tribunale dei minoriIl sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha dichiarato all’ANSA che nessuna richiesta relativa all’iscrizione scolastica dei tre bambini della...

"Allontanamento madre ulteriore trauma". Altolà del garante per l'infanzia sulla famiglia nel boscoAllontanare la madre dei tre fratellini del bosco dalla casa famiglia sarebbe "un ulteriore trauma" per i bambini .

Bambini nel bosco, parla Nathan, il loro papà: “Vivono una vita diversa”

«Allontanare la mamma e separare i bambini». La decisione del tribunale sulla famiglia nel boscoIl tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare la mamma dei bambini del bosco dalla casa famiglia nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli e di ... ilmattino.it

Famiglia nel bosco, la mamma Catherine sarà trasferita dalla struttura protetta: l'ordinanza del tribunaleSta per essere eseguita un'ordinanza del tribunale dell'Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere portata via dalla struttura della ... ilmessaggero.it

ULTIM'ORA I bimbi della famiglia del bosco verranno trasferiti in strutture diverse dalla casa famiglia di Vasto, e così anche la madre. La decisione arriva dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha accolto la richiesta della casa famiglia di spostare i bambi - facebook.com facebook

Famiglia del bosco, la decisione dei giudici: madre e figli allontanati dalla struttura di Vasto x.com