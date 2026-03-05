Ruoso fermato Loriano Bedin | Sono stato io il 67enne ha confessato il delitto Uno di famiglia chi è il collaboratore del patron di TelePordenone

Mario Ruoso, 67 anni, storico collaboratore del patron di TelePordenone, è stato fermato e ha confessato di essere l’autore dell’omicidio di Loriano Bedin. La polizia ha comunicato che Ruoso ha ammesso la propria responsabilità durante gli approfondimenti. Bedin, considerato una figura vicina alla famiglia, è stato trovato senza vita in una sua abitazione. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

PORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: è stato fermato per l'omicidio Loriano Bedin, 67 anni, storico collaboratore dell'imprenditore. L'uomo, difeso d'ufficio dall'avvocato Valter Buttignol, ha confessato il delitto durante l'interrogatorio reso in Questura a Pordenone davanti al Pm Federica Urban. «Sì, sono stato io», avrebbe detto Bedin. Il 67enne era stato assunto nei primi anni Ottanta dall'emittente televisiva e vi aveva lavorato fino al 2024, quando TelePordenone aveva cessato le trasmissioni cedendo le frequenze. Anche dopo la chiusura... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

