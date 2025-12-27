Mario Kart World sfreccia a tutta birra | è il capitolo della serie venduto più velocemente in Giappone

Mario Kart World sta riscrivendo la storia della serie, almeno sul mercato giapponese, visto che il nuovo capitolo Nintendo ha fatto segnare un record di velocità nelle vendite, diventando il capitolo della serie venduto più rapidamente di sempre nel Paese del Sol Levante. I numeri parlano chiaro e mostrano un successo che va oltre le aspettative. Un risultato che combina forza del brand, tempismo commerciale e strategia hardware. Per Nintendo, è una conferma importante nel primo anno di Switch 2. Secondo i dati condivisi dall’analista Pierre485, Mario Kart World ha raggiunto quota 2,5 milioni di copie fisiche vendute in Giappone in appena 29 settimane. 🔗 Leggi su Game-experience.it

