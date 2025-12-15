Saelemaekers Juve fine dei giochi | il belga rinnova ha deciso di rinnovare il proprio contratto con il Milan Tutti i dettagli del nuovo accordo
Alexis Saelemaekers rinnova con il Milan, prolungando il suo contratto fino al 2031. La Juventus non potrà più contare sul belga, mentre i rossoneri consolidano il loro investimento sul giocatore. Ecco tutti i dettagli del nuovo accordo ufficializzato dal club meneghino.
Saelemaekers Juve, la mossa a sorpresa del club rossonero che toglie il belga dalle disponibilità di Comolli con un accordo lunghissimo fino al 2031. Le dinamiche del calciomercato sono spesso imprevedibili e fatte di inseguimenti che durano mesi, ma che possono interrompersi bruscamente davanti a una firma su un foglio di carta. Tra i nomi che nelle ultime sessioni di trattative avevano circolato con maggiore insistenza negli uffici della Continassa c’era sicuramente quello di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, grazie alla sua nota duttilità tattica e alla capacità di interpretare con intelligenza entrambe le fasi di gioco sulle corsie laterali, era finito nel mirino della dirigenza bianconera. Juventusnews24.com
