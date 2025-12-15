Saelemaekers Juve fine dei giochi | il belga ha deciso di rinnovare il proprio contratto con il Milan Tutti i dettagli del nuovo accordo

Saelemaekers ha deciso di rinnovare con il Milan, prolungando il suo contratto fino al 2031. La Juventus, inizialmente interessata, perde così l'opportunità di ingaggiarlo, mentre i rossoneri consolidano il proprio asset con un accordo di lunga durata. Tutti i dettagli di questa operazione nel nostro approfondimento.

Saelemaekers Juve, la mossa a sorpresa del club rossonero che toglie il belga dalle disponibilità di Comolli con un accordo lunghissimo fino al 2031. Le dinamiche del calciomercato sono spesso imprevedibili e fatte di inseguimenti che durano mesi, ma che possono interrompersi bruscamente davanti a una firma su un foglio di carta. Tra i nomi che nelle ultime sessioni di trattative avevano circolato con maggiore insistenza negli uffici della Continassa c’era sicuramente quello di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, grazie alla sua nota duttilità tattica e alla capacità di interpretare con intelligenza entrambe le fasi di gioco sulle corsie laterali, era finito nel mirino della dirigenza bianconera. Juventusnews24.com

