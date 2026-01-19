Rapporto Fondazione Edison Fab13 2025 convegno a Montecitorio
Il 20 gennaio a Montecitorio si terrà il convegno dedicato alla presentazione del Rapporto Fondazione Edison Fab13 2025. L’evento, previsto alle ore 15.30 presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, offrirà un aggiornamento sulle principali tendenze e prospettive del settore energetico in Italia, analizzando dati e scenari futuri.
ROMA – Martedì 20 gennaio, a partire dalle ore 15.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno "Rapporto Fondazione Edison Fab13 2025". Si prevede nell'occasione il saluto del segretario di presidenza, Francesco Battistoni. Modera la giornalista Rai Eleonora Daniele. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa della Camera dei Deputati, viene trasmesso in diretta webtv.
