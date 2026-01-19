Rapporto Fondazione Edison Fab13 2025 convegno a Montecitorio

Da lopinionista.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 gennaio a Montecitorio si terrà il convegno dedicato alla presentazione del Rapporto Fondazione Edison Fab13 2025. L’evento, previsto alle ore 15.30 presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, offrirà un aggiornamento sulle principali tendenze e prospettive del settore energetico in Italia, analizzando dati e scenari futuri.

ROMA – Martedì 20 gennaio, a partire dalle ore 15.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “Rapporto Fondazione Edison Fab13 2025”. Si prevede nell’occasione il saluto del segretario di presidenza, Francesco Battistoni. Modera la giornalista Rai Eleonora Daniele. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa della Camera dei Deputati, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

rapporto fondazione edison fab13 2025 convegno a montecitorio

© Lopinionista.it - Rapporto Fondazione Edison Fab13 2025, convegno a Montecitorio

Leggi anche: “Pasolini e l’Italia – Cinquant’anni dopo”, convegno a Montecitorio

Leggi anche: “Prosperità e povertà digitale”, convegno a Montecitorio sull’intelligenza artificiale

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Fondazione Edison: le FAB13 di Farmindustria crescono all'estero - L'industria farmaceutica italiana si distingue come uno dei settori trainanti del Made in Italy, e le FAB13, le storiche multinazionali a capitale italiano facenti parte ... quotidiano.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.