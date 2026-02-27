Il Server Slam di Marathon debutta con oltre 140.000 giocatori simultanei su Steam

Il Server Slam di Marathon ha attirato più di 140.000 giocatori contemporaneamente su Steam durante le prime ore. L'evento ha visto una partecipazione massiccia, con molti utenti che hanno deciso di entrare subito nel gioco. La piattaforma Steam ha registrato un picco significativo di accessi, dimostrando l'interesse verso questa fase di prova. La partecipazione si è mantenuta elevata anche nelle ore successive.

Il debutto del Server Slam di Marathon ha fatto registrare numeri solidi fin dalle prime ore, superando quota 140.000 giocatori simultanei su Steam. Un risultato che sorprende soprattutto alla luce dello scetticismo che aveva accompagnato il progetto negli ultimi mesi. L’extraction shooter di Bungie sembra dunque aver iniziato il proprio percorso con il piede giusto, almeno per quanto riguarda l’affluenza iniziale. Secondo i dati rilevati da SteamDB, il picco massimo ha raggiunto 143.621 utenti connessi contemporaneamente, segnando il primo grande traguardo pubblico per questa fase di test su larga scala. L’apertura dei server è avvenuta alle 19:00 e l’evento è destinato a proseguire per l’intero fine settimana, fattore che potrebbe spingere ulteriormente verso l’alto il numero di accessi grazie al maggiore tempo libero dei giocatori. 🔗 Leggi su Game-experience.it

