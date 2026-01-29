Monster Hunter Wilds riceve tante recensioni positive su Steam | Capcom ha risolto gran parte dei problemi su PC

Dopo mesi di critiche per problemi di ottimizzazione su PC, Monster Hunter Wilds riceve finalmente recensioni positive su Steam. Capcom ha lavorato duramente per risolvere i principali problemi, e ora il gioco gira meglio. Molti utenti si sono detti soddisfatti delle ultime novità e delle migliorie apportate.

Dopo mesi di critiche legate a una scarsa ottimizzazione su PC, Monster Hunter Wilds sta finalmente cambiando rotta. L'ultimo aggiornamento pubblicato da Capcom ha migliorato in modo significativo le prestazioni del gioco, generando una reazione positiva da parte della community, e proprio in tal senso su Steam sono arrivate numerose recensioni favorevoli, segno che molti dei problemi tecnici più gravi sono stati affrontati con successo. Il cambio di percezione è netto rispetto al passato, anche se servirà tempo per ribaltare completamente il giudizio complessivo. Gli utenti PC hanno dovuto attendere quasi un anno dall'uscita del gioco, lanciato il 28 febbraio 2025, ma la seconda delle tre patch programmate sembra aver centrato l'obiettivo.

