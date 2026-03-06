Marathon debutta nella Top 20 dei giocatori contemporanei su Steam ma Slay the Spire 2 fa più del doppio

Marathon entra nella Top 20 dei giochi più giocati su Steam, mentre Slay the Spire 2 registra un numero di giocatori più che doppio. Quando un nuovo titolo viene lanciato sulla piattaforma, la prima misura della sua riuscita si trova nel conteggio dei giocatori attivi in contemporanea. Questi dati vengono aggiornati in tempo reale e rappresentano un parametro chiaro per valutare l’interesse degli utenti.

Il debutto di nuovi videogiochi su Steam è spesso accompagnato da un indicatore immediato della loro popolarità: il numero di giocatori connessi contemporaneamente. Nelle ultime ore due titoli molto attesi hanno attirato l’attenzione della community: Marathon, il nuovo sparatutto da estrazione sviluppato da Bungie, e Slay the Spire 2, sequel di uno dei deckbuilding roguelite più influenti degli ultimi anni. Entrambi sono riusciti a entrare rapidamente nella Top 20 dei giochi più giocati sulla piattaforma Valve, ma i numeri mostrano una differenza significativa tra i due. Secondo i dati disponibili nelle prime ore dopo il lancio, Slay the Spire 2 ha registrato un picco di 176. 🔗 Leggi su Game-experience.it

