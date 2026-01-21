Marathon debutta in Top 10 tra i più venduti su Steam poche ore dopo l’apertura dei preordini

Poche ore dopo l’apertura dei preordini, Marathon si è posizionata tra i dieci titoli più venduti su Steam, dimostrando un interesse immediato da parte dei giocatori. Questo rapido ingresso nella classifica dei Top Seller evidenzia l’attenzione crescente verso il titolo e la sua presenza nel mercato digitale.

A poche ore dall’apertura dei preordini, Marathon ha registrato un debutto significativo nella classifica dei Top Seller di Steam, entrando rapidamente tra i dieci titoli più venduti sulla piattaforma Valve. L’annuncio ufficiale della data di uscita, fissata al 5 marzo, ha immediatamente acceso l’interesse del pubblico, nonostante il reveal fosse stato anticipato da un leak legato alla dashboard Xbox ed il risultato iniziale segnala una risposta concreta del mercato PC al nuovo progetto Bungie. Secondo i dati rilevati nelle prime ore (grazie ad Eurogamer ), Marathon ha raggiunto la settima posizione nella classifica dei giochi più venduti su Steam, salvo poi assestarsi poco fuori dalla Top 10 con l’aggiornamento successivo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

