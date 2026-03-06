Mamma mia Edwards! Schiaccia come Jordan ed esulta in faccia all' avversario
Nella notte NBA, Anthony Edwards ha attirato l’attenzione con una schiacciata che ricorda quella di Jordan. Dopo aver realizzato il canestro, ha esultato in modo deciso rivolgendosi direttamente all’avversario, R. La sua azione ha conquistato il primo posto nella classifica delle migliori giocate della serata. La scena ha mostrato tutta la determinazione e l’energia dell’atleta.
Nella notte Nba si prende la scena Anthony Edwards, che conquista la vetta della top 5 con una schiacciata alla Jordan, condita da un'esultanza tutta muscoli e cattiveria agonistica in faccia al malcapitato R.J. Barrett. Queste le migliori giocate della notte Nba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tyson e Harden trascinano i Cavs: Detroit ko. Edwards schiaccia MemphisDetroit cade a Cleveland, San Antonio demolisce Philadelphia, New York passa a Toronto.
Leggi anche: Voleva essere Jordan, poi seguì la sorella al campo da tennis... Chi è Machac, l'avversario di Musetti