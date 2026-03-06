Mamma mia Edwards! Schiaccia come Jordan ed esulta in faccia all' avversario

Nella notte NBA, Anthony Edwards ha attirato l’attenzione con una schiacciata che ricorda quella di Jordan. Dopo aver realizzato il canestro, ha esultato in modo deciso rivolgendosi direttamente all’avversario, R. La sua azione ha conquistato il primo posto nella classifica delle migliori giocate della serata. La scena ha mostrato tutta la determinazione e l’energia dell’atleta.