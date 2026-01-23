Machac, avversario di Musetti, ha scoperto il tennis seguendo la sorella e inizialmente voleva essere come Jordan. Solo da maggiorenne ha iniziato a credere seriamente nelle proprie capacità sportive. La sua crescita nel circuito professionistico è stata graduale, distinguendosi per determinazione e impegno. Conosciuto per il suo stile solido, rappresenta una figura emergente nel panorama tennistico internazionale.

Da bambini, il tennista in casa Machac non avrebbe dovuto essere Tomas. Lui seguiva la sorella maggiore Katerina, che avrebbe dato tutto per avere una carriera da professionista, in tutti i tornei di categoria. Palleggiando contro il muro (“Lo facevo per non annoiarmi a guardare le partite”, raccontava), il ceco iniziò a rendersi conto che questo sport faceva per lui. Pur avendolo iniziato a prendere sul serio un po’ più tardi del solito. Nonostante a 10 anni facesse già parte del club Sparta Praga, tra i più blasonati della Repubblica Ceca, per sua stessa ammissione Machac ha iniziato a capire che il tennis potesse diventare la sua vita solo da maggiorenne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Voleva essere Jordan, poi seguì la sorella al campo da tennis... Chi è Machac, l'avversario di Musetti

Lorenzo Musetti: fuori dal campo da tennis è quasi papà-bis

