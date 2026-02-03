Malore alla guida accosta prima dello schianto | così è morto Pietro Maestri

Questa mattina a Calcinato, un uomo di 74 anni ha perso il controllo dell’auto a causa di un malore. Pietro Maestri stava guidando lungo via Duca degli Abruzzi quando, all’improvviso, ha accusato un problema di salute. Ha cercato di accostare prima dello schianto, ma non è riuscito a evitare l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più niente da fare.

È Pietro Maestri, 74 anni, la vittima dell'improvviso malore di lunedì mattina in località Prati a Calcinato, non lontano da casa: l'uomo era alla guida della sua auto e stava percorrendo Via Duca degli Abruzzi quando, intorno alle 8.30, si è sentito male mentre era al volante. È riuscito ad accostare sul ciglio della strada, evitando di provocare incidenti, e qui si è accasciato nell'abitacolo. All'arrivo dei soccorsi, purtroppo, era già morto. Sul posto la centrale operativa ha inviato l'automedica e un'ambulanza di Soccorso Pubblico. L'uomo è stato rianimato a lungo, ma senza successo: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

