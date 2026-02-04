Pazienti asintomatici ma a rischio tumore screening oncologici salvano vite

Questa mattina a Foggia si è tenuto un evento della Asl dedicato alla prevenzione oncologica. Durante l’open day, medici e cittadini hanno parlato di screening che, anche per pazienti senza sintomi, possono fare la differenza e salvare vite. La giornata si inserisce nella cornice della Giornata mondiale contro il cancro, per sensibilizzare sull’importanza di controlli regolari e precoci.

"La prevenzione salva la vita". È stato questo il messaggio al centro dell'open day promosso da Asl Foggia in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, che si è tenuto questa mattina, mercoledì 4 febbraio, nel capoluogo dauno.Un momento di informazione e sensibilizzazione per rafforzare.

