Screening neonatale in Puglia diagnosticata rara malattia neurometabolica | Cinque casi al mondo

Il screening neonatale in Puglia ha permesso di individuare, a soli venti giorni di vita, una rara malattia neurometabolica, la distonia dopa-sensibile da deficit di sepiapterina. Questa scoperta, parte del Programma Genoma Puglia, rappresenta uno dei pochi casi al mondo con questa specifica variante genetica, evidenziando l’importanza della diagnosi precoce e della ricerca nel campo delle malattie rare.

“Nell’ambito del Programma Genoma Puglia è stata diagnosticata, a soli venti giorni dalla nascita, una malattia neurometabolica rarissima, con solo altri quattro casi al mondo (su sessanta descritti sinora) con la stessa variante generica: la distonia dopa-sensibile da deficit di sepiapterina. 🔗 Leggi su Baritoday.it

