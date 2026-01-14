Furbetti del cartellino ammessa la costituzione del Comune Fissata l' udienza decisiva
Il Comune di Aversa ha ammesso la costituzione di parte civile nel procedimento riguardante 22 dipendenti accusati di assenteismo. L’udienza decisiva è stata fissata, con l’avvocato Raffaele Costanzo che rappresenta l’ente. Si tratta di un passaggio importante nel processo, che mira a fare chiarezza su presunti comportamenti illeciti all’interno dell’amministrazione comunale.
Ammessa la costituzione di parte civile del Comune di Aversa, rappresentato dall’avvocato Raffaele Costanzo, nel procedimento a carico di 22 dipendenti accusati di assenteismo. E’ quanto accaduto nel corso dell’udienza preliminare celebrata dinanzi al gup Forte del tribunale di Napoli Nord.Con. 🔗 Leggi su Casertanews.it
