Furbetti del cartellino ammessa la costituzione del Comune Fissata l' udienza decisiva

Da casertanews.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Aversa ha ammesso la costituzione di parte civile nel procedimento riguardante 22 dipendenti accusati di assenteismo. L’udienza decisiva è stata fissata, con l’avvocato Raffaele Costanzo che rappresenta l’ente. Si tratta di un passaggio importante nel processo, che mira a fare chiarezza su presunti comportamenti illeciti all’interno dell’amministrazione comunale.

Ammessa la costituzione di parte civile del Comune di Aversa, rappresentato dall’avvocato Raffaele Costanzo, nel procedimento a carico di 22 dipendenti accusati di assenteismo. E’ quanto accaduto nel corso dell’udienza preliminare celebrata dinanzi al gup Forte del tribunale di Napoli Nord.Con. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Furbetti del cartellino all'Asp di Reggio Calabria: 7 dipendenti indagati

Leggi anche: Inchiesta sui ’furbetti’ del cartellino. Il maxi processo va in prescrizione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Caserta. Furbetti del cartellino alla Asl. In 9 ai domiciliari. Ipotesi truffa e false certificazioni - Arrestati dai Carabinieri nove dipendenti in servizio nel Distretto 13 di Maddaloni mentre altre 7 sono stati sospesi. quotidianosanita.it

Dipendenti del Comune furbetti del cartellino, vanno al bar e dormono nel furgone: sospensione di 6 mesi senza stipendio - Il giudice del tribunale di Belluno ha pronunciato la sentenza di estinzione del reato di truffa ... ilgazzettino.it

Furbetti del cartellino, due medici del 118 in manette - Per due medici del 118 siciliano, in servizio nella postazione di Letojanni, sono scattate le manette. quotidianosanita.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.