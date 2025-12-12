Concorsi Asl truccati condanna a un anno per l' ex senatore Moscardelli | assoluzione per la corruzione

Si conclude il processo sui concorsi Asl truccati, con la condanna a un anno dell'ex senatore Claudio Moscardelli e l'assoluzione per la corruzione. Sono stati imputati anche l'ex dirigente della Asl Claudio Rainone e il funzionario Mario Graziano Esposito.

Si chiude il processo per i concorsi Asl truccati, che vede imputati l'ex senatore del Pd Claudio Moscardelli, l'ex dirigente della Asl Claudio Rainone e il funzionario Mario Graziano Esposito. Tutti condannati, ma con l'assoluzione dell'esponente politico e del dirigente per il reato di. Latinatoday.it

