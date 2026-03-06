Magia ’Jumeirah Capri Palace’ Arte accoglienza autentica benessere e sapori ’stellati’

Il Jumeirah Capri Palace riapre il 16 aprile, segnando l’inizio di una stagione che promette esperienze uniche. L’hotel, noto per la sua arte, accoglienza autentica, benessere e ristorazione stellata, riapre le sue porte dopo un periodo di chiusura. La struttura si prepara ad accogliere gli ospiti con nuove proposte e un’atmosfera di relax e lusso.

di Nicole Fouquè Riapre il 16 aprile il Jumeirah Capri Palace e la nuova stagione si annuncia come una di quelle che valgono il viaggio. Ad Anacapri, lontano dalla frenesia della Piazzetta e immerso in una dimensione più intima dell’isola, l’hotel torna ad accogliere gli ospiti con un calendario di esperienze che intreccia alta cucina, arte contemporanea, benessere medico e design d’autore. Dietro la leggerezza apparente dell’estate caprese c’è un lavoro meticoloso che negli ultimi mesi ha ridefinito spazi, collaborazioni e visione. Il cuore gastronomico resta ’L’Olivo’, unico due stelle Michelin dell’isola, che inaugura una nuova serie di cene a quattro mani con una selezione di chef stellati internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

