Turismo asse Pisa-Hohhot | un nuovo modello di accoglienza basato sull’esperienza autentica

La settimana tra Pisa e Hohhot si è conclusa con successo. Le due città hanno rafforzato i legami attraverso un evento che ha promosso un modello di accoglienza più autentico e diretto. Centinaia di visitatori hanno partecipato a incontri e scambi culturali, dimostrando un interesse crescente verso le esperienze genuine. È stata un’occasione per capire meglio le tradizioni e le peculiarità di entrambe le località.

PISA – Si è chiuso il sipario sulla settimana turistico-culturale Pisa-Hohhot, un'iniziativa di diplomazia internazionale che ha gettato un ponte ideale tra la città della Torre e la Regione autonoma della Mongolia Interna. L'obiettivo del progetto era chiaro: riposizionare l'immagine di Pisa sul vasto mercato cinese, puntando non sul classico tour mordi e fuggi, ma su una narrazione fondata sull'identità profonda del territorio e sull'autenticità dei luoghi. La delegazione arrivata dalla città di Hohhot, composta anche da giovani artisti, è stata guidata attraverso un percorso studiato per uscire dai circuiti turistici di massa.

