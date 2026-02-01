Oggi alle 15.30 il museo delle ceramiche di Faenza ospita un recital di piano con Fiorenzo Pascalucci. L’artista mette in fila brani di Ravel e Gershwin, creando un percorso tra epoche diverse. Il concerto fa parte della stagione ’ERF&TeatroMasiniMusica’ e si inserisce nei ‘Pomeriggi musicali al Mic’, realizzati in collaborazione con la scuola di Musica Sarti. I biglietti costano 12 euro, ridotti a 10.

Per il secondo dei ’Pomeriggi musicali al Mic’ oggi, alle 15.30, nell’ambito della 14° stagione di ’ERF&TeatroMasiniMusica’ e in collaborazione con la scuola di Musica Sarti, il museo delle ceramiche di Faenza ospita un recital pianistico con un interprete di grande eleganza e consapevolezza stilistica, Fiorenzo Pascalucci, che intraprenderà un viaggio musicale attraverso epoche e linguaggi diversi, intrecciando la modernità di oggi con le radici del primo Novecento (biglietti a 12 euro, ridotto a 10). Dal dialogo tra memoria e invenzione di Danilo Comitini, qui con ’Ruìnas’ e una selezione da ’Fogli sparsi’, alla sensibilità impressionista di Claude Debussy, con le ’Estampes’, tre quadri dal fascino esotico dove il suono si fa pittura e sogno: le armonie sospese di Pagodes, il languore andaluso di ’La soirée dans Grenade’ e la leggerezza danzante di ’Jardins sous la pluie’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viaggio con Pascalucci. Fra Ravel e Gershwin

