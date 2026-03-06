Madrid contro Piantedosi | Numeri sbagliati nessun legame tra sicurezza e centri per il rimpatrio

A Madrid, sono stati criticati i dati forniti dal ministro Piantedosi riguardo ai centri di rimpatrio, con l’affermazione che i numeri sono sbagliati e che non vi è alcun collegamento tra sicurezza e queste strutture. Nel frattempo, a Bologna si riaccende il dibattito sulla possibile apertura di un Centro di permanenza per il rimpatrio, attirando l’attenzione sulla discussione pubblica in Italia.

L’assessora alla Sicurezza del Comune critica le dichiarazioni del ministro dell’Interno sul legame tra irregolarità e criminalità. “Sono castronerie statistiche”. Il dibattito riapre il tema del Centro di permanenza per il rimpatrio sotto le Due Torri Si riaccende a Bologna il dibattito sulla possibile apertura di un Centro di permanenza per il rimpatrio. A riaprire lo scontro politico è stata l’assessora alla Sicurezza del Comune, Matilde Madrid, che ha duramente criticato alcune dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul rapporto tra immigrazione irregolare e criminalità. L’occasione è stata la presentazione del secondo... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Sicurezza, ecco la direttiva di Piantedosi: trattenimento nei CPR e rimpatrio per chi minaccia l’ordine pubblicoIn attesa del vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi, previsto probabilmente a margine del CdM, il ministro dell’Interno Piantedosi ha inviato a... Leggi anche: Rimpatrio migranti, altro che record: gli annunci di Piantedosi smentiti dai numeri di Eurostat (forniti dal Viminale)