Questa mattina il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva annunciato quasi 7.000 rimpatri di migranti irregolari nel 2025. Ma i numeri ufficiali forniti da Eurostat e dal Viminale smentiscono questa cifra. I dati mostrano che i rimpatri sono molto più bassi e non si può parlare di record o di una crescita significativa. La realtà dei numeri mette in discussione le dichiarazioni del ministro e apre un nuovo capitolo sulla gestione dei migranti in Italia.

“Quasi 7.000”. Tanti sarebbero stati nel 2025 i rimpatri di stranieri irregolari secondo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha rivendicato il dato a fine dicembre. Un mese dopo, però, quando il suo ministero ha inviato i dati a Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione europea, le cifre sembrano diverse e il tanto atteso cambio di passo sembra sfumare. Stando ai settemila di Piantedosi, a fronte dei 3.510 rimpatri riferiti da Eurostat per i primi nove mesi del 2025, nei soli mesi di ottobre, novembre e dicembre l’Italia avrebbe dovuto farne almeno altrettanti. Un record mai visto prima che infatti ha destato più d’una perplessità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rimpatrio migranti, altro che record: gli annunci di Piantedosi smentiti dai numeri di Eurostat (forniti dal Viminale)

In un contesto di polemiche sui migranti, l’ex premier Conte ha commentato i costi dei centri di accoglienza in Albania, proponendo numeri e soluzioni.

Recenti eventi e dichiarazioni hanno riacceso il dibattito sulla presenza e le modalità operative delle forze speciali anti-migranti, come l’ICE negli Stati Uniti.

