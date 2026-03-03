Iran Casa Bianca pubblica video di raid e bombardamenti con La Macarena di sottofondo | VIDEO

La Casa Bianca ha diffuso un video che mostra raid e bombardamenti in Iran, accompagnato dalla musica de La Macarena. Questa pubblicazione segue altre immagini pubblicate sui canali ufficiali, tra cui un video con il volto e il corpo di scimmie di un ex presidente e una foto di un altro ex presidente su un trono con una corona. Le immagini hanno suscitato reazioni a livello internazionale.

Dopo il video dei coniugi Obama con il volto e il corpo di scimmie e la foto di Donald Trump su un trono e con la corona da re, la Casa Bianca ha sconvolto le opinioni pubbliche mondiali con nuove immagini pubblicate sui suoi canali ufficiali. Stavolta, al centro della questione ci sono i bombardamenti in Iran. In un reel di pochi secondi, infatti, si possono vedere alcuni momenti dell'operazione 'Epic fury' contro l'Iran. Sono ripresi i caccia militari decollare e sganciare bombe su Teheran, al rallentatore. Nulla di strano, se non fosse che ad accompagnare le immagini c'era una musica piuttosto ironica: la Macarena. La celebre hit del 1993 è quindi divenuta immediatamente motivo di discussione.