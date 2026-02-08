Parma e Felino in lutto per Luca Piatti giovane cuoco morto nell' incidente di viale Mentana

Parma e Felino piangono Luca Piatti, il giovane cuoco di 32 anni morto in un incidente a Parma. La notte tra venerdì e sabato, Luca ha perso la vita in viale Mentana, lasciando famiglie e amici sotto shock. La città si stringe attorno alla famiglia, ancora sconvolta dalla perdita improvvisa.

Parma e Felino, due comunità in lutto per la morte di Luca Maria Piatti, giovane cuoco di 32 anni di Felino morto sul colpo nel tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio lungo viale Mentana a Parma. Luca, che lavorava come cuoco, lascia un figlio piccolo. Le cause dello schianto, che ha portato anche al ferimento del passeggero di 34 anni, sono in corso di ricostruzone da parte della polizia locale. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli. L'auto che stava conducendo Luca Piatti è finita contro un albero, appena prima della semicurva di stradello San Girolamo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

La notte a Parma si è conclusa con una tragedia in viale Mentana, dove un ragazzo di 32 anni residente a Felino ha perso la vita in un incidente mortale.

