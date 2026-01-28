OSAPP sollecita attivazione urgente della Commissione Arbitrale Regionale per la Casa Circondariale di Avellino
Ieri mattina una delegazione dell’OSAPP si è presentata al Prap di Avellino per chiedere con forza che venga attivata subito la Commissione Arbitrale Regionale. La richiesta arriva dopo che l’organizzazione sindacale ha più volte sollecitato questa misura, ritenendola urgente per affrontare alcune criticità nelle carceri della zona. La questione resta al centro dell’attenzione, mentre le parti attendono una risposta concreta dall’amministrazione penitenziaria.
Nella giornata di ieri, una delegazione dell'OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) è stata convocata presso la sede del Prap (Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria) per un incontro volto a esaminare la possibilità di attivare la Commissione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
